​За полтора года, прошедших с подписания соглашения между Правительством Ярославской области и Советом м​инистров Республики Крым, реализован ряд крупных проектов в торгово-экономической сфере.



– Мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества и увеличении объемов поставок продукции судостроения, энергетического машиностроения, лакокрасочных и строительных материалов, – отметила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина. – Рассчитываем, что наше партнерство получит новый импульс и дальнейшее развитие. Есть перспективы в части продажи на полуостров дорожной и медицинской техники, оборудования для молочного производства.



Наиболее активно взаимодействие с крымскими партнерами происходит в энергетической сфере и отрасли судостроения. Так, в настоящее время АО «ОДК – Газовые турбины» поставляет на полуостров энергетические агрегаты для парогазовой установки в городе Саки, ведет работы по проекту строительства Симферопольской ТЭЦ. Продолжается сотрудничество предприятия с заводом «Фиолент» по ремонту газотурбинных двигателей, установленных на кораблях.



«Компания Дизель» в 2018 – 2019 годах поставила в Крым девять дизельных станций и две электростанции. Кроме того, на Феодосийском судомеханическом заводе работает сервисный центр компании. Ярославские специалисты провели пусконаладочные работы и техническое обслуживание дизельных электростанций на социальных объектах и промышленных предприятиях республики. В ближайших планах – открытие представительства компании в Симферополе и расширение поставок продукции.



Рыбинский завод «Вымпел» построил несколько судов для несения военной службы у Крымского побережья. Два противодиверсионных катера «Грачонок» уже спущены на воду, еще два судна будут отправлены до конца года. Также предприятие изготовило скоростное пассажирское судно «Комета», которое с 2018 года курсирует по Черному морю у полуострова. Сейчас завершается работа над еще двумя кораблями этого проекта.



Кроме того, плодотворно сотрудничает с республикой химический завод «Луч», который поставляет в Крым продукцию для детского творчества. Представители предприятия активно принимают участие в форумах, рассказывают о применении материалов (акварели, гуаши, пластилина и др.) в учебном процессе. Данное направление работы получило положительные оценки педагогов полуострова.