|Семеро ребят из Ярославской области заняли призовые места в этапе детского Кубка России по шахматам, состоявшегося в рамках международного фестиваля «Ярослав Мудрый». Трое юных жителей региона – Анастасия Волкова-Медова, Глеб Щеглов и Дарья Царева – стали первыми в своих возрастных категориях.
В соревнованиях принимали участие шахматисты из 35 регионов России, а также из Ирландии и Белоруссии.
– Шахматы – это удивительная игра, развивающая логику, гибкость мышления и аналитические способности ребенка, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – В нашем регионе в рамках соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ России и Международной шахматной федерацией реализуется социальный проект, предполагающий открытие семи шахматных клубов в отдаленных муниципальных образованиях.
Ребята уже занимаются шахматами в школе на станции Волга Некоузского района, в деревне Семилово Даниловского района, в Пречистом Первомайского района и Карабихе Ярославского района. В ближайшее время подобные клубы откроют свои двери в Любимском, Пошехонском и Брейтовском районах.
Лидером open-турнира, также проходившего в рамках фестиваля, стал Денис Першин из Санкт-Петербурга. Второе место с одинаковым количеством очков разделили шахматисты из Удмуртской Республики, Московской и Тульской областей.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 14:00
41 просмотров
2019.07.31 Началась подготовка площадки для строительства детской поликлиники в Ярославле2019.07.31 Девять муниципальных библиотек Ярославской области участвуют в конкурсе в рамках нацпроекта «Культура»2019.07.31 Завершен капитальный ремонт инфекционного отделения Тутаевской районной больницы2019.07.31 В этом году в колледжах и техникумах региона более 7600 бюджетных мест2019.07.31 Замечания к предварительным итогам кадастровой оценки недвижимости принимаются до 29 августа