​Семеро ребят из Ярославской области заняли призовые места в этапе детского Кубка России по шахматам, состоявшегося в рамках международного фестиваля «Ярослав Мудрый». Трое юных жителей региона – Анастасия Волкова-Медова, Глеб Щеглов и Дарья Царева – стали первыми в своих возрастных категориях.



В соревнованиях принимали участие шахматисты из 35 регионов России, а также из Ирландии и Белоруссии.



– Шахматы – это удивительная игра, развивающая логику, гибкость мышления и аналитические способности ребенка, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – В нашем регионе в рамках соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ России и Международной шахматной федерацией реализуется социальный проект, предполагающий открытие семи шахматных клубов в отдаленных муниципальных образованиях.



Ребята уже занимаются шахматами в школе на станции Волга Некоузского района, в деревне Семилово Даниловского района, в Пречистом Первомайского района и Карабихе Ярославского района. В ближайшее время подобные клубы откроют свои двери в Любимском, Пошехонском и Брейтовском районах.



Лидером open-турнира, также проходившего в рамках фестиваля, стал Денис Першин из Санкт-Петербурга. Второе место с одинаковым количеством очков разделили шахматисты из Удмуртской Республики, Московской и Тульской областей.