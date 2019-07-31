​На круглом столе в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области были рассмотрены предварительные результаты кадастровой оценки объектов недвижимости. С 1 января 2020 года они будут учитываться при налогообложении и взимании арендной платы.



– В результате нового тура оценки существенно изменилась кадастровая стоимость ряда торговых центров, – сообщил заместитель директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. – Так, например, текущая кадастровая стоимость некоторых таких объектов в Ярославле – менее 2000 рублей за квадратный метр. Это не соответствует реальности. Устранение таких перекосов позволит создать равные условия для всех представителей бизнес-сообщества.



В обсуждении приняли участие представители регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», регионального департамента имущественных и земельных отношений и ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов», эксперты в сфере оценки недвижимости.



– Проведение встречи в подобном формате позволит предпринимателям более эффективно выстраивать свои бизнес-планы, устранять противоречия, которые могут возникнуть в процессе работы, – отметил советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Иван Петров. – Главная проблема заключается в том, что предприниматели региона не всегда могут найти свои объекты в объемном перечне с результатами кадастровой оценки.



Участникам круглого стола представили подробную инструкцию по поиску сведений на сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов». Эксперты проработали с представителями бизнеса все актуальные вопросы, рассказали о порядке внесения исправлений в случае ошибок.



До 29 августа любые заинтересованные лица могут направить свои замечания к промежуточному отчету о результатах кадастровой оценки объектов недвижимости. Все заявления будут рассмотрены.



По окончании сбора и исправления замечаний к промежуточному отчету итоговая редакция отчета будет отправлена на повторную проверку в Росреестр.



Справка



Предварительный отчет о результатах кадастровой оценки размещен на портале Росреестра в фонде данных государственной кадастровой оценки, а также на официальном сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» в разделе «Предварительные результаты кадастровой оценки объектов недвижимости»: http://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Preliminary_result_GKO.aspx.



Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть поданы следующими способами:



1. Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой, дом 22, пом. 1.



2. На адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru.



3. При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».



Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать:



– фамилию, имя и отчество – для физического лица, полное наименование – для юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к промежуточным отчетным документам;



– кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание;



– указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию).