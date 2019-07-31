​В профессиональных образовательных организациях – колледжах и техникумах – Ярославской области идет прием документов на обучение.



– В нашем регионе около 50 процентов выпускников школ предпочитают продолжить обучение в системе профессионального образования. Оно является доступным, массовым и практико-ориентированным, – отметил заместитель директора департамента образования Александр Гудков. – Учебные заведения области проводят модернизацию материально-технической базы, их студенты уверенно заявляют о себе на конкурсах профессионального мастерства, в числе которых и престижные чемпионаты «Ворлдскиллс». Наша главная задача – подготовка компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на современном рынке труда, своего рода технической элиты с рабочими навыками. Большинство учреждений СПО дают возможность к основной специальности получить ряд смежных профессий, причем абсолютно бесплатно.



Абитуриентам предлагается в общей сложности 7619 мест за счет средств областного бюджета. Прием на 2019 – 2020 учебный год на образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих ведется по 55 профессиям, специалистов среднего звена – по 84 специальностям.



В Тутаевском политехническом колледже впервые за несколько лет возобновили набор в группу на обучение по специальности «портной». Такое решение принято после переговоров с местным швейным предприятием. Руководитель производства настолько заинтересован в обучении новых работников, что не только попросил открыть новую специальность и готов трудоустроить выпускников, но и даже оборудует специальную мастерскую для практических занятий студентов-портных.



– После открытия фабрик на территории Ярославской области у нас возникла потребность в молодых, современных кадрах, – отметил директор ТД «Кант» Сергей Сайкин. – Для того чтобы привлечь их на наше предприятие, мы решили организовать на базе колледжа мини-производство – учебный класс. Выпускникам мы гарантируем трехгодичный контракт на трудоустройство.



Пока в рейтинге самых популярных профессий среди ярославских абитуриентов лидируют повар, кондитер, парикмахер, автомеханик. В топе специальностей также технология продукции общественного питания, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, экономика и бухгалтерский учет.



Получить профессиональное образование в регионе можно в 36 организациях.