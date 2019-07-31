​Завершен капитальный ремонт инфекционного отделения Тутаевской центральной районной больницы. Уже завтра здесь примут первых пациентов.



В отделении полностью заменены старые оконные блоки, плитка на полу и стенах, выполнены работы по покраске потолков и стен, установлено новое сантехническое оборудование.



– Сегодня мало оказывать качественную медицинскую помощь – мы должны обеспечивать комфортную, дружелюбную среду для людей, которые лечатся и обследуются в медицинских учреждениях, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – Об этом говорил Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2019 году. Эти же положения вошли в национальный проект «Здравоохранение» и реализуются в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».



Деньги на обновление отделения Тутаевской ЦРБ – 2 миллиона рублей – выделены в рамках ведомственной целевой программы регионального департамента здравоохранения и фармации.



– Когда в прошлом году встал вопрос о неотложном ремонте кровли, оперативно сработали Правительство Ярославской области и департамент здравоохранения, – отметил первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Игорь Каграманян. – Выделили средства и отремонтировали крышу. Несмотря на то что здравоохранение по законодательству отнесено к полномочиям региона, я хочу подчеркнуть важность взаимодействия. На всех стадиях ремонта активное участие в процессе принимал глава района. Депутаты областной Думы от Тутаевского района также внесли свой вклад в модернизацию учреждения здравоохранения.



Тутаевская ЦРБ обслуживает 56112 человек, среди которых 10134 – дети. В составе больницы три поликлиники, три врачебные амбулатории, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, один пункт неотложной помощи. Дневной стационар рассчитан на 111 мест, круглосуточный – на 217. Есть клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое и рентгенологическое отделения, кабинет маммографии.