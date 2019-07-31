Девять муниципальных библиотек Ярославской области подали заявки на участие в конкурсном отборе Министерства культуры РФ в рамках нацпроекта «Культура» на создание модельных библиотек в 2020 году.​



Победители получат из федерального бюджета от 5 до 10 миллионов рублей на модернизацию оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых услуг, повышение квалификации персонала, пополнение новой литературой. Таким образом, библиотечные учреждения будут преобразованы в информационные, культурные и общественные центры для местного населения.



– Этот проект дает возможность пересмотреть саму концепцию и философию библиотечного дела, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Задача библиотек – не отставать от времени, вести поиск новых форм работы, разрабатывать и внедрять инновации. А в итоге – привлекать новых посетителей. В рамках реализации нацпроекта планируем к 2024 году увеличить посещаемость библиотек региона более чем на 13 процентов.



Для специалистов библиотек – участниц проекта Минкультуры России «Создание модельных библиотек» с 30 июля по 2 августа на базе Некрасовской научной библиотеки проходит семинар-тренинг «Дизайн-мышление: открываем библиотеку для читателя». В программе – теоретические и практические занятия по особенностям проектной деятельности. Ведущий тренер – ученый секретарь Московской губернской универсальной библиотеки, член Академии имиджелогии, специалист по социокультурному маркетингу и маркетингу в культуре Игорь Новиков.



В целом в России в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года планируется создать 660 модельных муниципальных библиотек.