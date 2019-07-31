В динамично развивающемся Фрунзенском районе Ярославля в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построят современную детскую поликлинику. Подрядчик определен, с ним заключен контракт, и уже сегодня он приступил к геодезическим работам и привязке чертежей к местности.



– Стоимость строительства детской поликлиники составляет более 600 миллионов рублей, включая проведение строительно-монтажных работ и полное оснащение объекта технологическим и медицинским оборудованием, – рассказал заместитель директора департамента строительства Ярославской области Александр Черневский.



Поликлиника будет возведена в непосредственной близости к клинической больнице №2. Согласно проекту, в здании шесть этажей, в том числе технический. Общая площадь – почти 12 тысяч квадратных метров. Здесь будет своя клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения и даже бассейн для грудничков. Поликлиника сможет в сутки принимать до 500 посетителей.



Перед началом строительства на участке установят ограждение, обустроят подъездные пути.



До конца этого года по графику подрядчик должен закончить фундамент. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2021 года.