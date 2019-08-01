Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области совместно с сотрудниками органов внутренних дел, Рыбинского лесничества и администрации Рыбинского района провели межведомственный рейд на территории памятника природы – паркового леса «Высоковский бор». В результате выявлено более 10 нарушений, связанных с движением и стоянкой автотранспортных средств.



– Проверка организована по обращениям местных жителей. Все нарушители привлечены к административной ответственности, – сообщил председатель комитета государственного надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – Рейдовые мероприятия наш департамент проводит регулярно. Как правило, нарушения имеют сезонный характер и связаны с организацией личного досуга на природе. Перекрываем въезд на территорию памятника природы, но отдыхающие ломают ограждения, засыпают траншеи, спиливают близлежащие деревья и устраивают объездные пути.



Напомним, Ярославская область первой в стране установила общий особый режим охраны для всех особо охраняемых природных территорий региона. Статус памятника природы введен для сохранения уникальных и ценных в экологическом, научном и эстетическом отношении природных комплексов и ландшафтов, а также объектов растительного и животного мира.



Высоковский бор представляет собой живописное место, его протяженность вдоль Волги – около 4 километров. Территория открыта, но на ней установлен особый режим. Здесь можно гулять, купаться, собирать грибы и ягоды, однако машины необходимо оставлять за пределами бора. На территории памятника природы запрещено устройство привалов, туристических стоянок, разведение костров вне специально оборудованных мест.



Всего в Ярославской области 366 особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на площади 272 тысячи гектаров. Об особом режиме использования таких объектов предупреждают аншлаги и информационные знаки.



Штраф за нарушения для граждан достигает 4 тысяч рублей, для юридических лиц – 500 тысяч рублей. Кроме того, при систематических нарушениях возможна конфискация автомобиля. Решение принимает суд.



Справка



В 2018 году в Высоковском бору были оштрафованы более 30 человек, наложено взысканий на сумму 93 тысячи рублей.



Информацию о местах расположения и границах особо охраняемых природных территорий можно найти на сайте департамента, публичной кадастровой карте, Геопортале Ярославской области, сайте «ГИС-76».