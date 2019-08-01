​Уважаемые ветераны



Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие друзья!



Поздравляю вас с днем воинской



славы России – днем, когда вся страна отмечает 76-ю годовщину победы в Курской



битве.



Это одно из судьбоносных, грандиозных



по масштабу сражений и коренное,



переломное событие в истории подвига советского народа во Второй мировой войне.



Летом 43-го года под Курском



от залпов тысяч орудий горели воздух и земля, плавился металл, тяжелейшие бои



велись за каждый дом, за каждую пядь земли. На Огненной дуге ценой невероятного



мужества, героизма и беспримерной силы духа наши солдаты и офицеры сумели



выстоять и разгромить противника.



Долг ныне живущих – чтить



память об этом великом испытании, окружать заботой ветеранов, тружеников тыла,



вдов участников войны. Низкий вам поклон, здоровья и долголетия!



Мира, добра, счастья и



благополучия желаю всем жителям региона!



Губернатор Ярославской област​и Дмитрий



Миронов