|Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с днем воинской
славы России – днем, когда вся страна отмечает 76-ю годовщину победы в Курской
битве.
Это одно из судьбоносных, грандиозных
по масштабу сражений и коренное,
переломное событие в истории подвига советского народа во Второй мировой войне.
Летом 43-го года под Курском
от залпов тысяч орудий горели воздух и земля, плавился металл, тяжелейшие бои
велись за каждый дом, за каждую пядь земли. На Огненной дуге ценой невероятного
мужества, героизма и беспримерной силы духа наши солдаты и офицеры сумели
выстоять и разгромить противника.
Долг ныне живущих – чтить
память об этом великом испытании, окружать заботой ветеранов, тружеников тыла,
вдов участников войны. Низкий вам поклон, здоровья и долголетия!
Мира, добра, счастья и
благополучия желаю всем жителям региона!
Губернатор Ярославской области Дмитрий
Миронов
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