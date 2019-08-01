​Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с днем воинской

славы России – днем, когда вся страна отмечает 76-ю годовщину победы в Курской

битве.

Это одно из судьбоносных, грандиозных

по масштабу сражений и  коренное,

переломное событие в истории подвига советского народа во Второй мировой войне.

Летом 43-го года под Курском

от залпов тысяч орудий горели воздух и земля, плавился металл, тяжелейшие бои

велись за каждый дом, за каждую пядь земли. На Огненной дуге ценой невероятного

мужества, героизма и беспримерной силы духа наши солдаты и офицеры сумели

выстоять и разгромить противника.

Долг ныне живущих – чтить

память об этом великом испытании, окружать заботой ветеранов, тружеников тыла,

вдов участников войны. Низкий вам поклон, здоровья и долголетия!

Мира, добра, счастья и

благополучия желаю всем жителям региона!

Губернатор Ярославской област​и Дмитрий

Миронов

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