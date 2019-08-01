​Уважаемые жители Ярославской области!



​Поздравляю вас с Днем Государственного фл​ага Российской Федерации!



Для каждого россиянина это



часть его Родины, которая укрепляет патриотический дух, утверждает



преемственность поколений и объединяет представителей разных народов и



национальностей в стремлении сделать Россию развитым и процветающим



государством.



Российский триколор – это



символ независимой и сильной современной страны, святыня для тех, кто гордится



ею, кто честно трудится во благо своих детей и устремлен в будущее, вдохновлен



новыми победами и достижениями в учебе, спорте, профессии и общественной



деятельности.



Желаю всем жителям региона



успехов в любых начинаниях, счастья, здоровья, мира и благополучия!



​Губернатор Ярославской области Дмитрий



Миронов