|Уважаемые жители Ярославской области!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Для каждого россиянина это
часть его Родины, которая укрепляет патриотический дух, утверждает
преемственность поколений и объединяет представителей разных народов и
национальностей в стремлении сделать Россию развитым и процветающим
государством.
Российский триколор – это
символ независимой и сильной современной страны, святыня для тех, кто гордится
ею, кто честно трудится во благо своих детей и устремлен в будущее, вдохновлен
новыми победами и достижениями в учебе, спорте, профессии и общественной
деятельности.
Желаю всем жителям региона
успехов в любых начинаниях, счастья, здоровья, мира и благополучия!
Губернатор Ярославской области Дмитрий
Миронов
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