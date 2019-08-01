​Уважаемые  жители Ярославской области!

​Поздравляю вас с Днем  Государственного фл​ага Российской Федерации!

Для каждого россиянина это

часть его Родины, которая укрепляет патриотический дух, утверждает

преемственность поколений и объединяет представителей разных народов и

национальностей в стремлении сделать Россию развитым и процветающим

государством.

Российский триколор – это

символ независимой и сильной современной страны, святыня для тех, кто гордится

ею, кто честно трудится во благо своих детей и устремлен в будущее, вдохновлен

новыми победами и достижениями в учебе, спорте, профессии и общественной

деятельности.

Желаю всем жителям региона

успехов в любых начинаниях, счастья, здоровья, мира и благополучия!

​Губернатор Ярославской области Дмитрий

Миронов

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