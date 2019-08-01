В муниципальных образованиях области продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону. На 92,5 процента уже подготовлены канализационные сети, на 89 – водопроводные, на 79 – тепловые. План в части соцобъектов выполнен на 74,6 процента, жилого фонда – на 71, котельных – на 62,7. Также ведется замена ветхих водопроводных и тепловых сетей.



– Конечно, работы еще много. Мы понимаем, что сразу накопившиеся проблемы не решить. Но четкие планы на два-три года вперед по реализации необходимых мероприятий в муниципальных образованиях должны быть, и мы этого добиваемся, – сказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.



Специалисты департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов совместно с сотрудниками центра управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области проводят выездные проверки, чтобы на местах оценить степень готовности муниципальных образований.



Первыми к отоплению будут подключать соцобъекты. Поэтому и внимание к ним особое. К примеру, в Тутаевском и Рыбинском районах готовность учреждений социальной сферы – на 97 и 90 процентов соответственно.



А сегодня комиссия побывала в Гаврилов-Ямском районе, где на площадке промышленного парка для школы села Великого на средства инвестора изготавливается блочно-модульная газовая котельная. Она заменит угольную.



– Эксплуатация новой котельной будет намного дешевле и экологичнее, – рассказал начальник котельной промышленного парка Александр Ледянкин. – Оборудование, которое здесь установят, будет автоматически определять температуру воздуха и настраивать режим обогрева. В начале отопительного сезона подключим старую угольную котельную, а потом перейдем на новую.



На этой же площадке находится и котельная, которая отапливает почти 100 многоквартирных домов и 11 соцобъектов. На сегодня все подготовительные работы здесь завершены.



– На текущий момент план выполнен на 60 процентов. На его реализацию предусмотрено 15 миллионов рублей, 320 тысяч из них – из местного бюджета, – рассказал замглавы Гаврилов-Ямского района Владимир Таганов. – Сейчас наша главная задача – пройти проверку Ростехнадзора, чтобы получить паспорт готовности к зиме.



Готовность жилого фонда в районе составляет 77 процентов. Замена ветхих тепловых сетей выполнена на 60 процентов, водопроводных – на 59, канализационных – на 62 процента. Из 24 котельных готово 18. Завершен ремонт электроподстанции.