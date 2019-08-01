8 сентября, в единый день голосования, на территории Ярославской области пройдут 68 избирательных кампаний. Процессом будут охвачены Большесельский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский и Ярославский муниципальные районы, а также город Рыбинск. В голосовании смогут принять участие около 170 тысяч жителей региона.



– Всего будет замещено 476 мандатов, – рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – 29 июля завершился период выдвижения. Документы подали 926 человек, из них на сегодняшнее утро в качестве кандидатов зарегистрированы 527. Рассмотрение заявлений территориальные избиркомы завершат до 8 августа.



Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах размещены на интернет-сайте избирательной комиссии Ярославской области (http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/) в разделе «Выборы и референдумы».



На мандаты в 42 муниципальных советах городских и сельских поселений претендуют 829 человек, на места глав 24 сельских и одного городского поселения – 91. В Рыбинске на повторных выборах депутата муниципального совета четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №14 выдвинуто 6 кандидатов.



При проведении единого дня голосования будет задействовано 236 участковых избирательных комиссий.