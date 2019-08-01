В этом году специалисты областного департамента охраны окружающей среды и природопользования уже выявили 218 мест несанкционированного размещения отходов. Сегодня в ходе очередного рейда в Заволжском районе Ярославля зафиксированы четыре свалки – в основном это строительный мусор. В двух точках вопрос был решен сразу.



Обследованы участки у реки Урочи – на улице Мостецкой и с другой ее стороны, на улице Сахарова, а также в Нижнем поселке. Сигналы о замусоривании этих территорий поступили от граждан.



– В настоящий момент в регионе запущен проект «#Народныйэкоконтроль76», в рамках которого каждый может стать помощником в борьбе со свалками, выступив в роли общественного инспектора, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Организация стихийных свалок на сегодняшний день остается самым распространенным нарушением природоохранного законодательства. Этот вопрос стоит на особом контроле Правительства региона. Мы призываем жителей области решать проблему вместе с нами.



При выборе маршрутов специалисты учитывают обращения с фото-, видеофиксацией выгрузки отходов, направленные в департамент по электронной почте doosp@yarregion.ru, и информацию, поступившую на телефон горячей линии (4852) 400-230 и через аккаунты департамента в социальных сетях с хештегом #Народныйэкоконтроль76. Кроме того, важным ресурсом является «Интерактивная карта свалок», созданная Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка». Разместить на карте информацию о выявленном нарушении может любой житель региона.



– По всем фактам будет проведена работа по установлению собственника земельного участка и выявлению лиц, разместивших данные отходы, и приняты меры по ликвидации свалки, – отметил главный эксперт комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.



Штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации отходов для граждан – до 5 тысяч рублей, для юрлиц – до 400 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года – до 6 и 600 тысяч соответственно. За несоблюдение аналогичных норм в отношении отходов животноводства штрафы для граждан достигают 14 тысяч рублей, а для юридических лиц – 1 миллиона рублей.