Более 50 процентов образовательных учреждений области признаны готовыми к началу учебного года. Полностью завершена приемка муниципальных организаций в двух районах – Рыбинском и Пошехонском. Процесс идет в плановом режиме.



– Готовность образовательных организаций к приему детей в новом учебном году – на особом контроле, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В ходе комиссионных приемок проверяются качество ремонтных работ, соблюдение требований санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности. В региональной системе образования – 935 учреждений: школы, детские сады, центры дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, детские дома. Все они должны пройти приемку до 9 августа.



1 августа в рамках работы по контролю за подготовкой к новому учебному году Роман Колесов побывал в Багряниковской школе-интернате для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь обучаются и проживают на постоянной основе 73 воспитанника. Летом в здании проведен ремонт классных комнат, учебных мастерских и групп для проживания воспитанников.



– В этом году мы также привели в порядок кровлю и подготовили к отопительному сезону собственную котельную, – отметил и. о. директора Багряниковской школы-интерната Андрей Волков. – Проведены проверки котлов, трубопроводов и всех коммуникаций, все сделано в срок.



Также на средства крупной целевой субсидии из областного бюджета в интернате проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, капитально отремонтирована система водоподготовки артезианской скважины.



Гостям показали помещения, в которых ребята учатся, занимаются спортом, проходят профессиональную подготовку. Здесь имеются три оборудованные швейные мастерские, кабинеты обувного и тракторного дела, мини-пекарня, а также животноводческая ферма на 40 голов крупного рогатого скота, около 100 гектаров сельхозугодий и шесть единиц сельхозтехники с полным набором прицепного оборудования.



​Дети трудятся на школьной ферме, помогают ухаживать за животными, летом заготавливают корма и выращивают овощи на пришкольном участке. Все приобретенные навыки становятся для них залогом успешной профессиональной самореализации.