|В новом учебном году специалисты одного из крупнейших агропредприятий Крымского полуострова «Золотая балка» проведут цикл онлайн-семинаров для студентов Ярославской государственной сельскохозяйственной академии. Будущим специалистам расскажут о технологиях ведения садоводства и переработки плодово-ягодной продукции. Кроме того, планируются двусторонние вебинары с преподавателями Ярославской ГСХА и вузов Крыма по вопросам развития органического сельского хозяйства и сельских территорий в целом.
– Эта работа проводится в рамках соглашений о сотрудничестве, заключенных в ходе прошлогоднего визита в Крым делегации Ярославской области, – сказал и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин. – Ярославская государственная сельскохозяйственная академия готовит специалистов высокого уровня. Очень важно дать им разносторонние знания, позволяющие работать по специальности в разных климатических поясах. Взаимодействие с научным сообществом и практикующими специалистами ведущих предприятий Крыма способствует углублению знаний наших студентов. Использование всего спектра современных информационных технологий даст возможность охватить максимальное количество учащихся.
В планах также организация мастер-классов специалистов ведущих крымских предприятий агропромышленного комплекса для ярославской молодежи.
За прошедший год в рамках научно-исследовательского сотрудничества ученые полуострова привлекались к мероприятиям, организованным ЯГСХА, публиковали работы в научном журнале «Вестник АПК Верхневолжья». Студенты сельхозакадемии приняли участие в сменах форума «Таврида».
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