​С 1 августа в Ярославской области началась реализация социально значимого проекта в сфере организации отдыха и оздоровления детей «Летняя академия стритбола». Первые тренировки прошли на специально оборудованных спортивных площадках в Тутаеве и Ростове.



Проект рассчитан на детей 10 – 16 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Главными целями являются укрепление физического здоровья ребят, проводящих летние каникулы в городе, и их социализация.



На реализацию проекта из областного бюджета выделено 150 тысяч рублей. Еще 62 тысячи – софинансирование из других источников.



Стритбол, или баскетбол 3 на 3 – один из самых доступных в летнее время видов спорта, это уличная модификация традиционного баскетбола. Предполагаются создание молодежных сообществ клубного типа по месту жительства и организация учащихся разного возраста в стритбольные команды, которые смогут существовать и после завершения проекта.



Сейчас в проекте участвуют 320 человек. Это ребята из муниципальных районов, тренеры, инструкторы-волонтеры. Бесплатные занятия будут проводиться три раза в неделю.



Завершением проекта этим летом станут соревнования на Кубок академии.