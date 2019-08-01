​Ярославль вошел в число городов, которые примут мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Об этом сегодня объявила Международная федерация волейбола.



– Для нас это большая честь и ответственность, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Безусловно, впереди много организационной работы. Но опыт проведения крупных спортивных соревнований у нас есть. Пребывание в нашем городе спортсменов и гостей чемпионата сделаем комфортным и безопасным.



Также к списку принимающих городов сегодня присоединилось Кемерово. Всего же чемпионат пройдет в 10 городах, восемь были объявлены ранее. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск.



– Кемерово и Ярославль – два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году, – сказал президент Международной федерации волейбола Ари Граса. – Россия – страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт организации международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что она проведет великолепный чемпионат.



В мае Дмитрий Миронов презентовал потенциал Ярославля членам инспекционной группы Международной федерации волейбола, которая побывала в городе, чтобы оценить его готовность к организации соревнований такого уровня. Гости осмотрели возможные площадки для проведения игр чемпионата: «Арену-2000» и место будущего волейбольного комплекса на проспекте Фрунзе. В настоящее время ведется работа по проектированию центра, она будет закончена до конца года. 110 миллионов на это было выделено Правительством Москвы в рамках соглашения с Правительством Ярославской области.



Справка



Волейбол в Ярославской области является одним из самых массовых видов спорта. За 30 лет существования клубом «Ярославич» были подготовлены 34 призера и чемпиона мира и Европы, 30 мастеров спорта России, 4 мастера спорта международного класса, 4 заслуженных мастера спорта. Четыре воспитанника ярославской школы волейбола стали олимпийскими чемпионами.