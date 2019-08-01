В Ярославской области продолжается приемка образовательных организаций на предмет готовности к новому учебному году. 2 августа комиссия под руководством заместителя председателя Правительства региона Романа Колесова проверила ход работ в Даниловском политехническом колледже.



– В регионе в этом году бюджетные места предусмотрены в 36 профессиональных образовательных организациях, поступить на них могут более 7600 выпускников, – отметил Роман Колесов. – Сейчас в этих учебных заведениях самая активная пора подготовки. Особое внимание уделяется не только условиям учебы и проживания студентов, но и мерам безопасности.



В Даниловском политехническом колледже, где получают профессию 350 студентов, два учебных корпуса общей площадью четыре с половиной тысячи квадратных метров. Есть столовая на 90 посадочных мест, медицинский кабинет, спортивный, тренажерный залы, актовый зал и библиотека прошли полную подготовку к началу учебного года. В общежитии, рассчитанном в среднем на 40 человек, созданы все условия для комфортного проживания.



– На выполнение ремонта нам было выделено 350 тысяч рублей, – рассказал директор колледжа Николай Богомолов. – Мы уже провели косметические работы в учебных кабинетах, холлах, коридорах, на лестничных клетках, привели в порядок спортзал и столовую, главный вход и вход в общежитие. Завершен первый этап ремонта кровли, обновлены напольное покрытие и двери в учебных кабинетах. Также активно идет замена осветительных приборов на энергосберегающие лампы.



На август запланированы косметический ремонт спортзала, второй этап ремонта кровли здания второго корпуса и его ограждение. Это станет завершающим этапом подготовки учреждения к новому учебному году.