|В большинстве муниципальных районов региона прослеживается положительная динамика снижения задолженности по договорам аренды земельных участков. В Даниловском и Борисоглебском муниципальных районах за первое полугодие она уменьшилась вдвое, в Рыбинском МР – на 24 процента, в Угличском – на 21 процент.
Итоги судебно-претензионной работы органов
местного самоуправления проанализировали на совещании в Правительстве области,
которое прошло в формате видеоконференции с муниципальными образованиями.
– Арендные поступления от распоряжения
землей и имуществом являются одним из основных источников пополнения местных
бюджетов, – отметил заместитель директора департамента имущественных и
земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов. – Выполнение обязательств
арендаторами находится на особом контроле. Договорные отношения с
недобросовестными плательщиками расторгаются, при этом появляется возможность
предоставления площадок для предпринимателей, готовых действовать в рамках
единого правового поля.
В ходе заседания были проанализированы
проблемные вопросы, возникающие у органов местного самоуправления в процессе
исполнения полномочий, определены варианты их решения. Муниципальным властям
дано поручение активизировать претензионную работу в отношении появляющихся
задолженностей, в том числе по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, и организовать постоянную работу согласительных комиссий по
ликвидации задолженности арендной платы.
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