В большинстве муниципальных районов региона прослеживается положительная динамика снижения задолженности по договорам аренды земельных участков. В Даниловском и Борисоглебском муниципальных районах за первое полугодие она уменьшилась вдвое, в Рыбинском МР – на 24 процента, в Угличском – на 21 процент.

Итоги судебно-претензионной работы органов

местного самоуправления проанализировали на совещании в Правительстве области,

ко​торое прошло в формате видеоконференции с муниципальными образованиями.

– Арендные поступления от распоряжения

землей и имуществом являются одним из основных источников пополнения местных

бюджетов, – отметил заместитель директора департамента имущественных и

земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов. – Выполнение обязательств

арендаторами находится на особом контроле. Договорные отношения с

недобросовестными плательщиками расторгаются, при этом появляется возможность

предоставления площадок для предпринимателей, готовых действовать в рамках

единого правового поля.

В ходе заседания были проанализированы

проблемные вопросы, возникающие у органов местного самоуправления в процессе

исполнения полномочий, определены варианты их решения. Муниципальным властям

дано поручение активизировать претензионную работу в отношении появляющихся

задолженностей, в том числе по договорам на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций, и организовать постоянную работу согласительных комиссий по

ликвидации задолженности арендной платы.

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