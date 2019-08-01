В большинстве муниципальных районов региона прослеживается положительная динамика снижения задолженности по договорам аренды земельных участков. В Даниловском и Борисоглебском муниципальных районах за первое полугодие она уменьшилась вдвое, в Рыбинском МР – на 24 процента, в Угличском – на 21 процент.



Итоги судебно-претензионной работы органов



местного самоуправления проанализировали на совещании в Правительстве области,



ко​торое прошло в формате видеоконференции с муниципальными образованиями.



– Арендные поступления от распоряжения



землей и имуществом являются одним из основных источников пополнения местных



бюджетов, – отметил заместитель директора департамента имущественных и



земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов. – Выполнение обязательств



арендаторами находится на особом контроле. Договорные отношения с



недобросовестными плательщиками расторгаются, при этом появляется возможность



предоставления площадок для предпринимателей, готовых действовать в рамках



единого правового поля.



В ходе заседания были проанализированы



проблемные вопросы, возникающие у органов местного самоуправления в процессе



исполнения полномочий, определены варианты их решения. Муниципальным властям



дано поручение активизировать претензионную работу в отношении появляющихся



задолженностей, в том числе по договорам на установку и эксплуатацию рекламных



конструкций, и организовать постоянную работу согласительных комиссий по



ликвидации задолженности арендной платы.