3 августа в Рыбинске будут отмечать День города, который в этот раз посвящен Году театра в России.



Гости могут прибыть на праздник на ретропоезде, который отправляется со станции Ярославль-Главный в 9.45. Во время пути пассажиров будут развлекать аниматоры, а на перроне Рыбинского железнодорожного вокзала в формате исторической реконструкции будет воссоздана атмосфера начала XX века.



– Мы видим, что формат исторической реконструкции становится эффективным инструментом создания культурных и туристических событий, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Все гости праздника смогут стать участниками исторической ретроспективы, получить новые интересные впечатления, почувствовать себя частью истории.



На Красной площади развернется «Рыбинская ярманка» и пройдет фестиваль «Этнокузня». Будут звучать гусли и пастушьи рожки, продаваться расстегаи. Гости смогут прокатиться на точных копиях деревянных качелей и каруселей начала прошлого века.



Впервые в Рыбинске выступит цирк горных канатоходцев из Республики Дагестан. Начало представлений – в 13.45, 15.30 и 17.15.



Также в программе – гастрономический фестиваль «Театр вкуса». Посетителям предложат продегустировать разнообразные блюда, познакомиться с новыми трендами в кулинарии и попробовать себя в качестве поваров. Итальянский шеф-повар, шоумен Марко Праццоли проведет мастер-класс, расскажет о новых направлениях в кулинарии, раскроет секреты приготовления пиццы. Местные производители представят свою продукцию – сыровяленые снеки, азотное мороженое, фитнес-питание.



Подробная программа на официальном сайте​ города Рыбинска.