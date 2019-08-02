Новые сорта яровой пшеницы, овса, рапса и ячменя были представлены на организованном в Пошехонье межрегиональном семинаре. Для участия в нем в регион прибыли научные работники и представители сельхозпредприятий Владимирской, Ивановской, Костромской, Вологодской и Московской областей.​



– В Ярославском регионе преобладают дерново-подзолистые почвы, характеризующиеся низким плодородием, – отметил заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Сергей Камышенцев. – Наиболее значима в росте урожайности работа с передовыми сортами. Цель данного семинара – показать в условиях самого северного района нашей области возможности возделывания новых сортов.



В ходе практической части мероприятия гостям продемонстрировали опытные поля, рассказали об особенностях селекции и выращивания зерновых и масличных культур в условиях Нечерноземья.



Особое внимание было уделено вопросу повышения плодородия почв. Ярославская область – лидер в отрасли птицеводства, и применение птичьего помета в сельскохозяйственных целях может быть обосновано не только экономически, но и экологически. В рамках семинара обсудили технологии использования органических удобрений.



Справка



Для сельхозпроизводителей в Ярославской области предусмотрен комплекс мер поддержки. В частности, можно получить компенсацию до 70 процентов затрат на приобретение сортовых семян, до 20 процентов – на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, получить машины на льготных условиях через систему областного лизинга с удорожанием предмета до 2,4 процента в год. Кроме того, возможна поддержка в виде займа под 7,25 процента годовых для пополнения оборотных средств через Фонд развития промышленности и АПК региона.