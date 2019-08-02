В Иркутскую область доставлен груз с гуманитарной помощью, собранной ярославцами для жителей пострадавших от наводнения районов.



– Помощь подоспела вовремя: cибирский регион переживает вторую волну подтопления, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Благодарю всех, кто принял участие в сборе груза: предприятия, органы власти, социальные учреждения, общественные организации, ведомства, а также волонтеров и всех неравнодушных жителей Ярославской области. Искреннее сопереживание – это тоже важная поддержка в трудную минуту.



В затопленный регион было отправлено три контейнера общим весом 60 тонн. В составе груза – более 100 мотопомп для откачки воды, тепловые пушки, бутилированная вода, детское питание, крупы, консервы, а также бытовые приборы, теплые вещи, постельные принадлежности, средства личной гигиены. Они будут переданы в три района – Тайшетский, Нижнеудинский и Тулунский.



– Выражаем большую признательность ярославцам за помощь, которая своевременна и необходима, – сказал заместитель мэра Тайшетского района Валерий Чабанов. – Наш комплексный центр займется распределением продуктов питания и вещей через социальных специалистов, которые работают с семьями, оказавшимися в зоне подтопления. У нас пострадало почти 2 тысячи домов и 5499 человек, более тысячи из которых – дети.