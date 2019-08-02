5 августа на территории региона стартует традиционная благотворительная акция «Поможем детям собраться в школу!». Организатором является управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.



– Акция проводится с целью оказания адресной помощи в подготовке к новому учебному году детей из семей, находящихся в социально опасном положении, – рассказала начальник управления Марина Башмашникова. – Под эту категорию в регионе попадают 984 ребенка. Мы привлекаем к участию в мероприятии организации, в том числе общественные, государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и неравнодушных жителей области.



В рамках акции территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав организуют сбор новой одежды, обуви, рюкзаков, ранцев, сумок, канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для творчества, книг. Эти и другие необходимые для школы вещи принимают от всех желающих помочь нуждающимся семьям.



Адреса и контакты комиссий указаны на официальных сайтах администраций муниципальных образований.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4852) 40-15-43, 40-13-99.