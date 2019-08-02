29 – 31 августа в Ярославле пройдет II всероссийский фестиваль телевизионных программ, фильмов и видеороликов «Золотое кольцо России».



– Наша область выбрана координатором развития маршрута Золотое кольцо, и мы последовательно решаем задачи его продвижения, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Наша ключевая задача – преодолеть разобщенность территорий, которые входят в Золотое кольцо. Важно не конкурировать друг с другом за туристический поток, а объединиться в целях создания нового продукта. И фестиваль программ, фильмов и видеороликов является одним из инструментов достижения поставленных целей.



Мероприятие проводится в Ярославле с 2018 года. Его учредителями выступают Правительство области и ГТРК «Ярославия».



– Инициативу организации этого фестиваля поддержал губернатор Дмитрий Миронов, – рассказала директор компании Яна Харитонская. – Наш регион второй раз становится площадкой для события такого масштаба и значимости, которое объединяет профессионалов не только России, но и стран ближнего зарубежья. Прием заявок уже начался и продлится до 16 августа.



В прошлом году на конкурс было представлено более 150 работ. В финал вышло 30, авторы которых были приглашены в Ярославль на торжественную церемонию.



Принять участие в фестивале могут телерадиокомпании Российской Федерации и зарубежных стран, туристические фирмы, муниципальные образования, комитеты по туризму и туристско-информационные центры, экскурсионные бюро, некоммерческие объединения, индивидуальные предприниматели.



Конкурс пройдет в 10 номинациях, в числе которых «Жемчужина России», «Современная старина», «Истории из истории», «Хранитель традиции», «Спасти и сохранить», «Находка», «Лучший гастрономический тур по Золотому кольцу», «Лучшее этнокультурное событие по Золотому кольцу», «Лучший ремесленный тур по Золотому кольцу». Три раздела посвящены городам маршрута. Кроме того, по просьбам участников введена номинация «Лучший видеоблог».



По итогам фестиваля все конкурсные работы будут размещены в открытом доступе, и познакомиться с ними смогут все желающие. Кроме того, самые интересные фильмы будут транслироваться в эфире региональных телеканалов сети ВГТРК.