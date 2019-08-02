Со 2 по 7 августа в Большесельском районе недалеко от села Елохово проходит оборонно-спортивный сбор патриотической направленности. Участие в нем принимают 30 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 13 муниципальных районов. Среди них – юноши, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.



– Данный проект направлен на профилактику безнадзорности и правонарушений среди молодого поколения, – рассказала руководитель управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Участвуя в сборе, ребята развиваются духовно и физически, их ориентируют на здоровый образ жизни, а также готовят к прохождению военной службы по призыву. Как всегда, будут организованы встречи с интересными людьми, ветеранами, сотрудниками спецподразделений.



В течение шести дней молодым людям предстоит жить в военно-полевых условиях по армейскому распорядку дня, принимать участие в занятиях по основам безопасности жизнедеятельности, спортивных соревнованиях, учиться принимать решения в экстремальных ситуациях. Участники пройдут стрелковую, медицинскую, тактическую, инженерную, парашютную и физическую подготовку, познакомятся с работой пожарных и спасателей.



Для реализации мероприятий программы оборонно-спортивного сбора кроме профессиональных педагогов привлечены сотрудники ОМОНа, члены поисково-спасательного отряда города Рыбинска, участники боевых действий, представители военно-патриотического центра «Вымпел».



Организатор сбора – региональная патриотическая молодежная общественная организация «Пламя». Ежегодное мероприятие реализуется в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» при содействии управления по социальной и демографической политике, департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике и Центра патриотического воспитания.