2 августа областной департамент лесного хозяйства передал в СГБУ ЯО «Лесная охрана» шесть автомобилей повышенной проходимости УАЗ. Машины закуплены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.



До конца года для учреждения также будут приобретены два колесных и три гусеничных трактора, малый лесопатрульный комплекс и вездеход. В рамках нацпроекта на эти цели предусмотрено более 33 миллионов рублей.



– Автопарк лесохозяйственной техники в подведомственных региональному департаменту лесного хозяйства учреждениях не обновлялся десятилетиями, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Ситуация начала меняться в прошлом году, когда для отрасли было приобретено 27 автомобилей повышенной проходимости УАЗ, два лесохозяйственных трактора и два снегохода «Буран». Направили на это средства, поступившие в областной бюджет от впервые проведенных департаментом аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. В этом году будет закуплено 37 машин. Это чрезвычайно важно для успешной реализации нацпроекта «Экология» и концепции новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Оснащение государственных учреждений специализированной техникой и оборудованием позволит повысить эффективность мероприятий по патрулированию лесов, в том числе направленных на противодействие незаконным рубкам. Кроме того, спецтехника активно используется при проведении противопожарного обустройства территорий.



В этом году на территории лесного фонда области зарегистрированы 10 возгораний на площади 12,1 гектара, в том числе шесть торфяных пожаров на площади 6,1 гектара. Сейчас в связи с устоявшейся дождливой погодой класс пожарной опасности снизился с пятого до первого, запрет на посещение лесов снят. Однако патрулирование территорий по-прежнему ведется в ежедневном режиме.



В случае обнаружения возгорания в лесу или на прилегающей территории необходимо сообщить об этом на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».