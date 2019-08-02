С 1 июля законодательно запрещено использование напрямую



застройщиками денег дольщиков. Строить теперь можно за счет либо собственных



средств, либо заемных. Работать с застройщиками имеют право несколько банков, в



которых на эскроу-счетах будут храниться до окончания строительства деньги



дольщиков.



Но финансирование застройщика напрямую дольщиками еще



возможно. Все жилые объекты, которые сейчас строятся в Ярославской области,



подходят под критерии переходного периода: имеют готовность 30 процентов и 10



процентов заключенных договоров долевого участия. После получения разрешения



департамента строительства Ярославской области они будут достраиваться с



привлечением средств дольщиков.



– Всего таких объектов 149, – рассказал и. о. директора



департамента строительства Виктор Жучков. – 59 из них уже получили заключение о



степени готовности, пять – на рассмотрении. Остальные находятся либо в очень



высокой степени готовности, и застройщики имеют возможность достроить их за



собственные средства, либо полностью обеспечены деньгами дольщиков, и новых



договоров долевого участия не требуется.



Однако будущее жилищного строительства за проектным



финансированием. Уже пять проектов разных застройщиков на сегодня рассмотрены и



одобрены банками.



В частности, с использование счетов эскроу будут



строиться многоквартирный жилой дом в Ярославле на участке, ограниченном



улицами Бурмакинской, Чернопрудной и проспектом Фрунзе, дом по улице Ильинской,



по 3-му Норскому переулку, а также жилой дом в поселке Карачиха. Почти на 900



миллионов рублей представил проект в банк и получил одобрение застройщик,



который планирует построить жилой комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров



на улице Свердлова в Ярославле.



Чтобы получить деньги на строительство, застройщик



представляет в банк проект, который, как и он сам, и генподрядчик, должен



отвечать набору определенных критериев. По мнению экспертов, в отрасли



останутся лучшие, которые будут строить качественное жилье. Кроме того, изменения



гарантируют финансовую обеспеченность строительным проектам и, как следствие,



более короткие сроки строительства.