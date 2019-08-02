С 1 июля законодательно запрещено использование напрямую

застройщиками денег дольщиков. Строить теперь можно за счет либо собственных

средств, либо заемных. Работать с застройщиками имеют право несколько банков, в

которых на эскроу-счетах будут храниться до окончания строительства деньги

дольщиков.

Но финансирование застройщика напрямую дольщиками еще

возможно. Все жилые объекты, которые сейчас строятся в Ярославской области,

подходят под критерии переходного периода: имеют готовность 30 процентов и 10

процентов заключенных договоров долевого участия. После получения разрешения

департамента строительства Ярославской области они будут достраиваться с

привлечением средств дольщиков.

– Всего таких объектов 149, – рассказал и. о. директора

департамента строительства Виктор Жучков. – 59 из них уже получили заключение о

степени готовности, пять – на рассмотрении. Остальные находятся либо в очень

высокой степени готовности, и застройщики имеют возможность достроить их за

собственные средства, либо полностью обеспечены деньгами дольщиков, и новых

договоров долевого участия не требуется.

Однако будущее жилищного строительства за проектным

финансированием. Уже пять проектов разных застройщиков на сегодня рассмотрены и

одобрены банками.

В частности, с использование счетов эскроу будут

строиться многоквартирный жилой дом в Ярославле на участке, ограниченном

улицами Бурмакинской, Чернопрудной и проспектом Фрунзе, дом по улице Ильинской,

по 3-му Норскому переулку, а также жилой дом в поселке Карачиха. Почти на 900

миллионов рублей представил проект в банк и получил одобрение застройщик,

который планирует построить жилой комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров

на улице Свердлова в Ярославле.

Чтобы получить деньги на строительство, застройщик

представляет в банк проект, который, как и он сам, и генподрядчик, должен

отвечать набору определенных критериев. По мнению экспертов, в отрасли

останутся лучшие, которые будут строить качественное жилье. Кроме того, изменения

гарантируют финансовую обеспеченность строительным проектам и, как следствие,

более короткие сроки строительства.

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