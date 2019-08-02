|С 1 июля законодательно запрещено использование напрямую
застройщиками денег дольщиков. Строить теперь можно за счет либо собственных
средств, либо заемных. Работать с застройщиками имеют право несколько банков, в
которых на эскроу-счетах будут храниться до окончания строительства деньги
дольщиков.
Но финансирование застройщика напрямую дольщиками еще
возможно. Все жилые объекты, которые сейчас строятся в Ярославской области,
подходят под критерии переходного периода: имеют готовность 30 процентов и 10
процентов заключенных договоров долевого участия. После получения разрешения
департамента строительства Ярославской области они будут достраиваться с
привлечением средств дольщиков.
– Всего таких объектов 149, – рассказал и. о. директора
департамента строительства Виктор Жучков. – 59 из них уже получили заключение о
степени готовности, пять – на рассмотрении. Остальные находятся либо в очень
высокой степени готовности, и застройщики имеют возможность достроить их за
собственные средства, либо полностью обеспечены деньгами дольщиков, и новых
договоров долевого участия не требуется.
Однако будущее жилищного строительства за проектным
финансированием. Уже пять проектов разных застройщиков на сегодня рассмотрены и
одобрены банками.
В частности, с использование счетов эскроу будут
строиться многоквартирный жилой дом в Ярославле на участке, ограниченном
улицами Бурмакинской, Чернопрудной и проспектом Фрунзе, дом по улице Ильинской,
по 3-му Норскому переулку, а также жилой дом в поселке Карачиха. Почти на 900
миллионов рублей представил проект в банк и получил одобрение застройщик,
который планирует построить жилой комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров
на улице Свердлова в Ярославле.
Чтобы получить деньги на строительство, застройщик
представляет в банк проект, который, как и он сам, и генподрядчик, должен
отвечать набору определенных критериев. По мнению экспертов, в отрасли
останутся лучшие, которые будут строить качественное жилье. Кроме того, изменения
гарантируют финансовую обеспеченность строительным проектам и, как следствие,
более короткие сроки строительства.
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