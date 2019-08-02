В Толгском женском монастыре началась реставрация четверика кровли Введенского собора. 

– Работы ведутся за счет средств, выделенных из федерального бюджета, – рассказал заместитель директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Андрей Овчинников. – На обновление кровли Введенского собора в этом году выделено почти 7 миллионов рублей. Окончание работ запланировано на сентябрь. 

Ранее в Толгском женском монастыре был проведен ремонт стропильных систем и кровель башен ансамбля. Для крыш использовали медь двух типов, в том числе патинированную. 

Рабоиы проводились на 11 объектах. В их числе церковь Спаса Нерукотворного с больничными палатами, Крестовоздвиженский корпус, башни – северо-восточная, западная, южная воротная и другие, хозяйственная постройка у западной воротной башни, корпус у восточных ворот. 

Общий объем финансирования с прошлого года составил порядка 54 миллионов рублей.

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