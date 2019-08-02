Сегодня в музее-заповеднике «Ростовский кремль» открывается IX международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». 

Кульминацией программы станет спектакль-фантазия «Гамлет» в эксклюзивной постановке режиссера Геннадия Шапошникова. Пьесу  исполнит театр  «Новая опера» под руководством Дмитрия Волосникова, хор «Моисей Петрович» и артисты московских драматических театров. Спектакль будет представлен зрителям вечером 3 августа. Завершится полуторачасовое действо в 22.10.

– «Ростовское действо» – это популярное туристическое событие, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Мероприятие заканчивается достаточно поздно, и люди опасаются, что им будет сложно вернуться в Ярославль. Мы провели переговоры с департаментом транспорта, в результате которых принято решение о выделении автобуса. Он привезет гостей праздника в областной центр после пьесы.

Отправление в 22.50 от  автовокзала Ростов (Привокзальная площадь). Конечная остановка – автовокзал Ярославль. 

Кроме того, достигнута договоренность о том, что дополнительные рейсы будут выделены в городах региона и в дни проведения других крупных туристических мероприятий.

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