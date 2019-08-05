В минувшую субботу, 3 августа, в Рыбинске в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» прошел полумарафон «Великий хлебный путь». На старт вышли 1875 участников из 33 регионов России, а также представители Азербайджана, Индии, Сейшельских островов и Украины. Самому юному бегуну – 4 года, а самому опытному – 79 лет.



– Участникам рыбинского полумарафона повезло вдвойне, ведь в день забега город отмечал свой 948-й день рождения. Красивая набережная, прекрасная архитектура, исторические памятники – спортсменам открылись прекрасные виды, а абсолютно ровная трасса, без перепада высот, была идеальной для установления личных рекордов, – сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Уверен, этот этап стал одним из самых запоминающихся в этом сезоне и подарил всем участникам массу впечатлений и ярких эмоций.



В программу соревнований кроме классических дистанций на 3, 10 и 21,1 километра вошли детский забег «Fan-run» на 300 метров, «Забег безграничных возможностей» для учеников школ адаптивной физкультуры и интернатов (600 метров) и двухэтапная командная эстафета.



Абсолютным победителем Рыбинского полумарафона стал Сергей Коровин из Данилова: 21,1 километра он пробежал за 1 час 13 минут 15 секунд. Сергей является рекордсменом полумарафонской дистанции в Рыбинске: его рекорд, установленный в 2015 году, до сих пор не побит даже им самим.



Следующий этап проекта «Бегом по Золотому кольцу» состоится в Туле 25 августа.



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