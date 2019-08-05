4 августа в селе Хопылево под Рыбинском прошел VI Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова. Мероприятие было организовано в местах, непосредственно связанных с его юными годами. ​



– Хопылево – это место притяжения людей, для которых имя великого адмирала значимо и почитаемо, – отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – Для развития территории, восстановления храма делается очень многое. Наша главная цель – возродить это историческое место и вдохнуть в него новую жизнь.



Фестиваль уже шестой год подряд собирает людей, интересующихся историей страны. И в этот раз праздник в Хопылеве традиционно начался с Божественной литургии в храме Богоявления на Острову, где был крещен будущий флотоводец. Далее крестный ход выдвинулся к памятнику юному адмиралу и его духовному наставнику Федору Санаксарскому. Здесь состоялась церемония освящения поклонного креста, который будет установлен в память о древнем монастыре, ранее располагавшемся на Богоявленском острове.



В этом году впервые в программу были включены парад речных судов и показательные выступления спортсменов на водных лыжах, которые прошли на Волге. Также гости праздника смогли увидеть представление в воздухе – фигуры пилотажа были выполнены на самолете Рыбинского аэроклуба.



Еще одно яркое событие фестиваля — «Хопылевские гулянья». Это реконструкция традиционной сельской ярмарки. В средней полосе России они проводились после церковных праздников, в Хопылеве – летом. Селяне продавали все, что осталось с зимы, от огурцов до валенок.