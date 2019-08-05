17 августа в Ярославле на верхнем ярусе Стрелки пройдет межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт». В нем примут участие мастера, художники и дизайнеры, работающие в сфере изготовления изделий народных художественных промыслов из городов, входящих в туристический маршрут Золотое кольцо России.



– Основными тематическими линиями на фестивале «ЯрКрафт» станут ярославская керамика, ярославские эмали, ярославская иконопись, бижутерия и ювелирные изделия, ярославский текстиль и современные региональные сувениры, – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Гости праздника смогут купить интересный сувенир, а также принять участие в разнообразных мастер-классах, например, по колокололитейному мастерству и колокольному звону. Кроме того, в рамках события развернется танцевальный перформанс «Ярославская кадриль».



Заявки на участие в межрегиональном фестивале творческих индустрий и городских ремесел подали 200 мастеров. Из них после проведения экспертной оценки работ будут отобраны 80, которые смогут представить свою продукцию на фестивале. В числе критериев отбора: уникальность, опора на ремесленные традиции региона, аутентичность, сочетание инноваций и традиций в производстве, креативность дизайна и упаковки.



В рамках фестиваля в Ярославском художественном музее в формате этно-прет-а-порте состоится показ авторских коллекций украшений. В качестве моделей выступят медийные личности. После фестиваля изделия можно будет приобрести в магазинах и сувенирных лавках региона.



Также 17 августа в Ярославле пройдет совместное заседание Федерального экспертного совета по народным художественным промыслам при Минпромторге России и корсовета по вопросам развития туризма области. Участники обсудят приоритеты развития креативных индустрий на базе ремесел и промыслов региона и реализацию акселерационной программы «Сraft лаборатория», посвященной ремеслам и промыслам Золотого кольца.



18 августа в рамках фестиваля запланирован проектный семинар по разработке линейки туристических сувениров Ярославской области. Также состоится церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди мастеров, занятых в сфере НХП и креативных индустрий.



Справка



​Межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт» является преемником фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Ярославский базар», который проводился в регионе с 2010 года.