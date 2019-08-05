Сегодня в регионе стартовала благотворительная акция «Поможем детям собраться в школу!», ориентированная на ребят из семей, находящихся в социально опасном положении. Все желающие могут передать для них новую одежду, обувь, рюкзаки, ранцы, сумки, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь, товары для творчества, книги и другие необходимые для занятий предметы.



Пункты приема благотворительной помощи открылись во всех муниципальных районах области. Адреса и контакты указаны на официальных сайтах администраций.



Организатором акции является управление по социальной и демографической политике Правительства региона, работу на местах ведут территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4852) 40-15-43, 40-13-99.