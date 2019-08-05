В Ярославской области самая высокая в ЦФО ставка субсидии на содержание племенной овцематки. В этом году она увеличена в 2,5 раза и составляет 5 тысяч рублей на голову. Всего на поддержку племенного овцеводства из федерального и регионального бюджетов в этом году будет выделено более 9 миллионов рублей.



– Ярославская область – родина романовской породы, на территории региона сосредоточено ее лучшее поголовье, – отметил и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин. – На начало года в племенных хозяйствах региона насчитывалось более семи тысяч голов племенных овец. Около 94 процентов оценено высшими бонитировочными классами.



Овцеводством в области занимаются 17 сельскохозяйственных предприятий, 23 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 700 частных лиц. Они содержат более 30 тысяч голов. Племенные животные – более 48 процентов стада.



В планах – дальнейшее развитие племенного направления, а также производства баранины, овечьего молока, сыров, нетрадиционных валяных изделий из шерсти, пошив одежды и обуви из овчины.



Справка



Романовская порода овец была создана более двух веков назад в Романово-Борисоглебском уезде (в настоящее время Тутаевский район) Ярославской губернии методом народной селекции, на основе местной популяции овец северной короткохвостой породы.