Команда Ярославского региона отправилась в Челябинскую область на второй Всероссийский слет юных туристов.



– В сборную вошли восемь учеников 8 – 11-х классов, – рассказала директор департамента образования Ирина Лобода. – Это воспитанники Рыбинского центра детского и юношеского туризма и экскурсий имени Балагурова – победители областного слета и других соревнований по туризму в этом году. Также в команде – Анатолий Калугин из Ярославля, победитель региона по пешеходному туризму. Уверена, что ребята достойно выступят на соревнованиях.



В слете принимают участие 22 команды из Белгородской, Омской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Кемеровской, Воронежской, Ульяновской, Ленинградской, Ярославской, Московской, Челябинской областей, а также из республик Коми, Чувашия, Удмуртия и Башкортостан.



В рамках слета юные туристы совершат пеший поход третьей степени сложности по территории национального парка «Таганай». По пути ребята посетят «Долину сказок» горы Круглица, скалы Три брата, горы Дальний Таганай, метеостанцию, перевал Горелый, вершины Крутого Ключа и Монблана и другие объекты. Запланированы конкурсная программа, мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим, соревнования по водному туризму, краеведческая викторина. Для руководителей делегаций подготовлен учебно-методический семинар.



Почетный гость слета – заслуженный полярный путешественник и общественный деятель Матвей Шпаро. Активист руководил восхождением на африканскую вершину Килиманджаро, совершил первый в истории российский лыжный переход через Берингов пролив, и это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. С 2008 года Матвей Шпаро водит на Северный полюс молодежные экспедиции, команды преодолевают расстояние в 100 километров по дрейфующим льдам.



Всероссийский слет юных туристов возрожден Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения после двадцатилетнего перерыва в прошлом году. Тогда мероприятие прошло в Краснодарском крае.



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