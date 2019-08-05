​По субботам в Ростовской районной больнице – акция «Пройди диспансеризацию за один день!». 3 августа за 3 часа в ней приняли участие более ста человек.



В рамках акции пациенты могут пройти обследование за максимально короткое время. Для этого в поликлинике организована работа трех бригад врачей и медицинских сестер, а также создан так называемый «зеленый коридор»: все специалисты принимают в одном месте, и человеку не требуется искать нужные кабинеты в разных концах здания.



При этом жители Ростова получают весь перечень услуг, входящих в первый этап диспансеризации. В их числе – флюорография, ЭКГ, маммография, измерение артериального и внутриглазного давления, забор анализа крови на общий холестерин и глюкозу, анкетирование.



– Диспансеризация проводится для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смерти, – отметил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – В их числе – сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и бронхолегочные заболевания. В этом году диспансеризацию могут пройти 204 тысячи взрослых жителей региона.



Предусмотрено, что начиная с 18 лет жители России, в том числе Ярославской области, могут ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и раз в 3 года – диспансеризацию. Граждане старше 40 лет будут проходить диспансеризацию ежегодно. Для записи требуются только паспорт и полис обязательного медицинского страхования, получать талоны и стоять в очереди не нужно.



– Наша больница участвует в реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» и работает над повышением доступности и качества оказания медицинской помощи, – отметила главный врач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина. – Акция «Пройди диспансеризацию за один день!» организована в рамках проекта «Сокращение времени проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». Мы организовали процесс так, что пациент не теряет свое личное время. У него нет необходимости получать талоны и стоять в очереди, а осмотр проводится за короткий срок.



В ближайшее время Ростовская районная больница планирует организовать диспансеризацию на выезде и продолжить проводить обследования по субботам.