|В ходе очередного межведомственного рейда зафиксирован факт безлицензионного пользования недрами в районе деревни Горки Рыбинского района. Работы велись с использованием экскаватора и большегрузного автомобиля.
Проверку провели сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования и МВД. В отношении нарушителя возбуждено административное производство. Помимо выплаты штрафа ему предстоит возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.
– В регионе максимально усилен контроль за законностью и рациональным использованием минерально-сырьевой базы, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – На сегодня это одно из важнейших направлений работы в рамках новой экологической политики, реализуемой по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Повысить эффективность контроля и в отношении «черных копателей», и в части правильного использования выданных лицензий позволил новый механизм межведомственного взаимодействия профильных федеральных структур, органов государственной власти и местного самоуправления.
Так, только за первые шесть месяцев этого года в сфере недропользования выявлено 87 нарушений. Объем штрафов уже дошел до 4 миллионов рублей.
Сейчас специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования проводят внеплановую проверку в районе деревни Соловарово и села Ширинье Ярославского района. От местных жителей поступила информация о возможных нарушениях при разработке песчаного карьера.
– Контрольные мероприятия будут проходить с привлечением маркшейдерской организации, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – Будем устанавливать фактические параметры разрабатываемого карьера и соблюдение границ установленного горного отвода, а также соответствие объема фактически добытого полезного ископаемого сведениям в представленной недропользователем геологической отчетности, на основании которой рассчитывается размер налогообложения.
Справка
За пользование недрами без лицензии предусмотрен штраф: до 5 тысяч рублей – для граждан, до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, до миллиона рублей – для юридических лиц.
В настоящее время на территории региона действуют 162 лицензии на пользование недрами, которые выданы 89 предприятиям. С 2018 года прекращено действие шести лицензий.
Реестр действующих лицензий на пользование недрами находится в открытом доступе на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.
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вчера, 14:30
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