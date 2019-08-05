С 7 по 9 августа делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым посетит Крым. Запланированы встречи с представителями ряда министерств республики, в ходе которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества по реализации совместных проектов в сферах ЖКХ, транспорта, энергетики.



В бизнес-миссии примут участие руководители ярославского и рыбинского судостроительных заводов, ПСЦ «Электроника», химзавода «Луч», «ОДК – Газовые турбины», ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «Компания Дизель», АО «Раскат» и многих других. Они проведут переговоры с потенциальными партнерами. Представители агропромышленного комплекса области посетят ряд крымских сельхозпредприятий.



– Во время этой поездки мы планируем укрепить дружеские отношения между нашими регионами, – сказал Дмитрий Миронов. – За два года, прошедших с момента первого визита в Крым, нам удалось наладить двусторонние торговые потоки, организовать в республике работу сервисных центров крупных промышленных предприятий Ярославской области, провести лечение ярославских детей в знаменитых здравницах Крыма. Будем расширять сотрудничество, увеличивать поставки своей продукции. У нас есть ряд перспективных предложений, надеюсь, что удастся осуществить задуманное.



Сейчас в рамках соглашения между регионом и республикой, подписанного в феврале 2018 года, сотрудничество развивается в различных направлениях. Организованы поставки в Крым дизельных станций, энергетических агрегатов для парогазовых установок, ярославцы ведут ремонт газотурбинных двигателей, установленных на черноморских кораблях.



Сельскохозяйственные предприятия региона отправляют на полуостров свою продукцию: яйца и мясо перепелов, кофе, чай, кондитерские изделия, квасное сусло, цикорий и другое. Из Крыма в Ярославскую область привозят вино, морепродукты, фрукты. За 2018 год объем торгового оборота в сфере АПК между сторонами увеличился более чем в 9 раз – до 328 миллионов рублей. Отмечается положительная динамика и в части поставок ярославской сельхозтехники – в текущем году объем продаж вырос в 8,5 раза.



В этом году началась реализация совместного проекта «Артек Ярославии»: на базе ДОЛ имени Горького под контролем вожатых из международного детского центра реализуются передовые общеразвивающие программы.



Также регионы проводят совместные фестивали, научно-практические конференции.



Справка



В августе 2017 года состоялся визит делегации Ярославской области во главе с Дмитрием Мироновым в Республику Крым. В состав бизнес-миссии вошли представители Правительства региона, руководители крупных промышленных предприятий. Были определены наиболее перспективные направления дальнейшего сотрудничества: поставки в Крым энергетического оборудования, красок, дорожных машин, строительных материалов, оборудования для систем безопасности. По итогам визита подписан протокол о намерениях между Правительством области и Советом министров республики.



В феврале 2018 года в рамках инвестиционного форума в Сочи стороны заключили соглашение, в котором зафиксированы приоритетные направления взаимодействия в различных областях социально-экономического развития, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной деятельности, строительстве, ЖКХ, промышленности, агропромышленном комплексе, здравоохранении, туризме, спорте, молодежной политике, культуре, образовании.



В августе прошлого года по итогам очередного визита делегации Ярославской области совместно был подписан план мероприятий по реализации соглашения между Правительством региона и Советом министров Крыма о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018 – 2020 годы.