В октябре начнет свою работу первый в Ярославской области мобильный детский технопарк. Он создается на базе рыбинского «Кванториума» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».



– Мобильный «Кванториум» – это передвижной автомобильный комплекс, – рассказала директор департамента образования Ирина Лобода. – Он состоит из грузопассажирского автомобиля и прицепа – перевозной платформы, где размещен хай-тек-цех, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Запуск мобильного «Кванториума» повысит доступность дополнительного образования: дети, живущие в малых городах и селах региона, смогут осваивать робототехнические, лазерные технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, IT.



Общая стоимость проекта – более 27 миллионов рублей, в том числе более 11 миллионов – из регионального бюджета.



Мобильный «Кванториум» будет курсировать между базовыми учебными заведениями, в которых также разместят спецоборудование. Это средняя школа №1 в Пошехонье, угличская школа №8, Мышкинская и Большесельская школы, а также Фоминская и Константиновская школы Тутаевского муниципального района. На каждой из этих площадок в течение года будут обучаться 180 детей из разных учреждений образования.



В опорных школах «Кванториум» будет останавливаться на две недели, а затем специалисты продолжат сопровождать детские проекты дистанционно.



В течение учебного года передвижной технопарк трижды посетит каждую из шести площадок. Современными программами проектной и изобретательской деятельности будут охвачены более тысячи детей среднего и старшего школьного возраста.