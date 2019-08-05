Специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели обследование одной из промплощадок в Переславле-Залесском, после того как в соцсетях появилась информация о серьезном загрязнении этой территории различными отходами. Факты нарушений подтвердились.



По предварительным оценкам, несанкционированная свалка занимает порядка 0,3 гектара. В основном здесь размещены спиленные ветки деревьев и кустарников, строительные и крупногабаритные отходы.



– Обследовалась территория, прилегающая к мусороперегрузочной площадке. Установлен факт несанкционированного размещения значительного количества мусора непосредственно на открытом грунте, что является нарушением требований природоохранного законодательства, – рассказал председатель комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – По информации администрации городского округа, согласования по выделению дополнительного земельного участка организации, эксплуатирующей мусороперегрузочную площадку, не проводилось.



Материалы, подготовленные по итогам рейда, будут направлены в службу Росреестра и межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, которым в настоящее время по указанным фактам уже инициирован комплекс надзорных мероприятий в рамках федерального государственного экологического надзора. Нарушителей привлекут к ответственности. Также будет решен вопрос ликвидации свалки.



Отметим, объект эксплуатирует ООО «Мехуборка», имеющее лицензию на обращение с отходами и подлежащее федеральному государственному экологическому надзору. Участок мусороперегрузочной площадки включен в территориальную схему обращения с ТКО, которая прошла общественные обсуждения и была согласована со всеми заинтересованными органами власти. В соответствии с терсхемой здесь должны прессовать часть собранных на территории Переславля-Залесского отходов перед отправкой их на полигон в Ростовском районе.